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Путин назвал «Единую Россию» партией-лидером

Главы еще 12 субъектов возглавили региональные отделения «Единой России»

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Главы еще 12 субъектов РФ возглавили региональные отделения «Единой России». Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе партии.

Съезд где развернуться: что Путин пожелал «Единой России» на ее 20 лет
И какие задачи партия ставит перед собой на будущее

Секретарями региональных отделений стали врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Свердловской области — Евгений Куйвашев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Председатель политсилы Дмитрий Медведев отметил, что опыт губернаторов, как руководителей, глубоко знающих проблемы региона, важен и востребован партией. По его мнению, совмещая руководящие посты в органах власти и в региональных отделениях «Единой России», губернаторы получают возможность более эффективно решать задачи развития экономики, повышения качества жизни людей, выполнять поручения президента.

«Вы принимаете на себя не только государственную ответственность, но и партийную», — подчеркнул Медведев.

Врио секретаря Ленинградского реготделения партии, губернатор области Александр Дрозденко заявил о намерении привлечь молодые кадры.

«Хочу привести молодых ребят из кадрового резерва, молодежного парламента, «Молодой Гвардии», а также ребят, которые возглавляют волонтерское движение — они все амбициозные. Они будут хорошим драйвером для развития партии. У меня также есть идея вовлечь в наши сторонники тех, кто может даже далек сегодня от «Единой России» и не всегда разделяет наши идеалы. Это и экоактивисты, там очень много разумных ребят, хочу привлечь клуб молодых мам Ленинградской области», — сказал он.

По мнению члена высшего совета «Единой России», гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, тот факт, что еще 12 губернаторов станут секретарями региональных отделений партии, ресурсно укрепляет политсилу.

«Региональная элита всегда стремилась войти в «Единую Россию». Это стремление сохраняется сегодня и, очевидно, сохранится в будущем», — отметил политолог.

4 декабря съезд партии переизбрал зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева председателем политсилы. Экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова, в свою очередь, переизбрали председателем высшего совета, а первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака — секретарем генсовета.

На съезде президент РФ Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» доказала, что по праву является партией-лидером, одержав уверенную победу на осенних выборах в Госдуму. По его словам, политическая сила предложила гражданам созидательную и объединяющую повестку. Российский лидер отметил, что партия обладает всеми ресурсами, чтобы поддержать людей с возникающими у них проблемами. Президент положительно оценил решение «Единой России» ежегодно отчитываться перед населением страны.

Политсила проводит в субботу третий, заключительный этап своего юбилейного, ХХ съезда, на котором подводит итоги сентябрьских выборов в Госдуму и проводит ротацию руководящих органов партии.

По итогам парламентских выборов «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов. За КПРФ проголосовали 18,93% избирателей. ЛДПР — на третьем месте с 7,55%. В пятерке лидеров также «Справедливая Россия» — 7,46%. Кроме того, пятипроцентный электоральный барьер впервые преодолели «Новые люди», набрав 5,32% голосов.

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