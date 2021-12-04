В Белоруссии заявили о нарушении границ республики украинскими пилотами

Во время учений украинские пилоты нарушили белорусскую границу. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», — приводит «БелТА» заявление Госпогранкомитета.

Отмечается, что «украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси».

«По данному инциденту проинформирована украинская сторона», — заявили в Госпогранкомитете.

24 ноября Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса. По словам первого заместителя председателя государственной пограничной службы Владимира Никифоренко, правоохранительные органы совместными усилиями принимают меры по наращиванию системы охраны границы.

Также отмечается, что для охраны границы будут применяться авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

В свою очередь, зампредседателя комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич положительно оценил факт укрепления Киевом границы, поскольку все проблемы, по его словам, как раз идут с украинской стороны, к примеру, незаконный оборот оружия и преступность.

В сентябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей и усилить охрану на границе с Украиной. Белорусский лидер обратился к народам этих стран с призывом остановить своих политиков и не дать им развязать войну.