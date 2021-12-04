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Товарооборот между РФ и ОАЭ за девять месяцев превысил $4 млрд

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Михаил Мишустин заявил, что товарооборот между РФ и ОАЭ достиг рекордного уровня, превысив $4 млрд. Премьер посетил всемирную выставку «Экспо-2020» в Дубае. В прошлом году товарооборот между странами достиг $3,3 млрд, передает телеканал «Известия». Также Михаил Мишустин отметил, что выставка открывает перспективы для международного сотрудничества. А участие РФ в «Экспо-2020» позволяет продемонстрировать успехи нашей страны. На «Экспо-2020» в арабских эмиратах открылся Национальный день России. Девиз выставки — «Творческий разум: объединяя будущее». Российский павильон — один из самых больших и входит в тройку самых посещаемых. За сутки посмотреть на наши стенды приходит до 20 тыс. человек. В российском павильоне гостей ждет гигантский мозг-трансформер, а также красочное мультимедийное шоу. Наша страна продвигает идею связи людей по всей планете через интеллект. Сообщается, что сотрудничество будут строить по принципу организации нейронных связей. Выставку из-за пандемии коронавируса отложили на целый год. «Экспо-2020» открылась 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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