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Путин назвал «Единую Россию» партией-лидером

Владимир Путин выступил на съезде «Единой России»

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Программа «Единой России» обдуманна и просчитана с точки зрения реализации. Об этом в субботу, 4 декабря, на съезде партии заявил президент Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что «Единая Россия» доказала, что по праву является партией-лидером.

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«Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом. Вновь доказала, что по праву является партией-лидером. Партией народного представительства и парламентского большинства», — сказал он.

Глава государства сообщил, что озвученные в предвыборной кампании задачи уже выполняются, и посоветовал в дальнейшем ставить задачи более высокого порядка, дополняет «Газета.RU».

Путин также отметил, что «Единая Россия» предложила гражданам созидательную и объединяющую повестку. По его словам, программа партии по праву стала называться народной, так как она основана на предложениях и идеях жителей России.

Кроме того, российский лидер положительно оценил решение партии ежегодно отчитываться перед населением страны, а также отметил, что «Единая Россия» обладает всеми ресурсами, чтобы поддержать людей с возникающими у них проблемами.

«Единая Россия» проводит в субботу третий, заключительный этап своего юбилейного ХХ съезда, на котором подводит итоги сентябрьских выборов в Госдуму. В ходе его будет проведена ротация руководящих органов партии.

Третий этап приурочен к 20-летнему юбилею «Единой России», который отмечался 1 декабря.

По итогам выборов в Госдуму в сентябре «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов. За КПРФ проголосовали 18,93% избирателей. ЛДПР — на третьем месте с 7,55%. В пятерке лидеров также «Справедливая Россия» — 7,46%. Кроме того, на политической арене страны появились свежие силы. Пятипроцентный электоральный барьер впервые преодолели «Новые люди», набрав 5,32% голосов.

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