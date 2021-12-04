Эрдоган переименовал торговый бренд Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении экспортного бренда Турции, продукция страны теперь будет выпускаться под наименованием Türkiye. Соответствующий документ был опубликован 3 декабря на сайте издания Resmi Gazete.

В указе отмечается, что решение является «очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны». Новое название нацелено на подтверждение добросовестности турецких экспортеров. Указано, что термин Türkiye полноценно отражает культуру и ценности турецкого народа.

Теперь турецкая продукция будет поставляться на экспорт под брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey.

Также во всех официальных документах республики вместо слов Turkey, Turkei, Turquie будет использоваться единый вариант — Türkiye.

Ранее, 30 июля, министр торговли Турции Мехмет Муш в ходе XXI совместного заседания Российско-турецкого делового совета заявил, что Турция рассчитывает на товарооборот с Россией более $30 млрд к концу года. По его словам, из-за пандемии коронавируса в прошлом году товарооборот между странами упал на 10%, составив примерно $20 млрд. В первом полугодии 2021-го товарооборот между странами начал интенсивно развиваться.

На данный момент товарооборот России и Турции находится примерно на уровне $22–25 млрд, указал, в свою очередь, председатель Турецко-российского делового совета Митхат Енигюн.