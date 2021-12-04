Турчак переизбран секретарем генсовета «Единой России»

Съезд «Единой России» 4 декабря единогласно переизбрал первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака секретарем генсовета партии.

Решение тайным голосованием приняли члены генсовета партии.

«Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил президент и избиратели», — сказал Турчак.

Он возглавляет генсовет партии с 2017 года.

Также съезд «Единой России» переизбрал зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева председателем партии. Согласно партийному уставу, срок полномочий председателя «ЕР» составляет пять лет.

Экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова переизбрали председателем высшего совета политсилы.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания заявил, что «Единая Россия» доказала, что по праву является партией-лидером, одержав уверенную победу на осенних выборах в Госдуму. По его словам, политическая сила предложила гражданам созидательную и объединяющую повестку.

«Единая Россия» проводит в субботу третий, заключительный этап своего юбилейного, ХХ съезда, на котором подводит итоги сентябрьских выборов в Госдуму. Третий этап приурочен к 20-летнему юбилею «Единой России», который отмечался 1 декабря.