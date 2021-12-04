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Пассажиры рейса Магадан–Новосибирск рассказали о полете на обледеневшем лайнере

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Пассажиры самолета S7, выполнявшего рейс из Магадана в Новосибирск и аварийно севшего в Иркутске, 4 декабря рассказали об обстановке на борту во время «раскачки самолета».

«После взлета мы стали терять высоту. Очень сильная была болтанка. Очень сильный страх», — рассказала Екатерина Маринкина в беседе с РЕН ТВ.

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Еще одна пассажирка лайнера Полина Рыбалко уснула сразу после взлета, но проснулась, когда лайнер начало «кидать из стороны в сторону». По ее словам, никто не паниковал и, хотя всем было страшно, люди сохраняли спокойствие.

«Нам сразу сказали, что сядем либо в Иркутске, либо в Якутске. Сначала сказали, что в Якутске, но потом мы все-таки долетели до Иркутска. Было тяжело, но из-за того, что не было истерики, всё закончилось хорошо», — поделилась она.

Андрей Никитин, в свою очередь, рассказал, что чувствовал, что самолет вот-вот может упасть.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной инцидента могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. По его данным, второй пилот мог воспользоваться ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна (КВС), тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются.

По факту произошедшего Магаданская транспортная прокуратура начала проверку.

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