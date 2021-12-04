Захарова назвала антигуманными новые санкции против Белоруссии

Новые санкции против Белоруссии, принятые США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой, являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан. Об этом в субботу, 4 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Принятое решение отличается крайним цинизмом. С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой «экспорта демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки», — приводится комментарий Захаровой на сайте МИД РФ.

По ее словам, введенные против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один «пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

«Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной «цветной революции», — пояснила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что лицемерие этих санкций еще более очевидно на фоне продолжающихся грубейших нарушений прав человека и прав беженцев в самих странах Запада. Она добавила, что Польша и Литва «вероломно отказываются» выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища.

«В этой ситуации наши белорусские друзья, напротив, несмотря на незаконные санкции и огульные обвинения в свой адрес, демонстрируют гуманное отношение к находящимся на их территории беженцам. Рассчитываем, что международные структуры примут необходимые меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые заставят их прекратить издевательства над мигрантами», — добавила она.

Захарова призывала государства Запада отказаться от «двойных стандартов» и политики нелегитимного санкционного давления, а также проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Белоруссии.

Под санкции ЕС, объявленные 2 декабря, попали белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings, обвиненные ЕС в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпанию «Белавиа».

Также указанные страны обнародовали совместное заявление с призывом к властям Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС.

В свою очередь, премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что список предприятий Белоруссии, попавших под санкции Запада, вызывает недоумение и сомнения в части профессионализма его составителей.

1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что причинами кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции. Он указал, что ЕС перестал следовать условиям договора о реадмиссии и отказался обсуждать эту тему, а затем последовали санкции в отношении Белоруссии.