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Греф рассказал о больших перспективах ESG-отрасли для инвестирования

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Инвестирование в российские ESG-отрасли, IT-сферу, сельское хозяйство и инфраструктуру имеет большие перспективы. Об этом 4 декабря заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы стараемся оказывать ESG-влияние на всё общество»
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По его словам, в настоящее время наблюдается тренд на принципы так называемого экологического, социального и корпоративного управления (ESG, Environmental, Social, and Corporate Governance), в том числе на всё, что связано с энергетическим переходом, — создание новых источников энергии, использование возобновляемой энергии и выращивание лесов.

«Всё, что связано с лесопереработкой. За последние годы мы видим огромный интерес — и российские компании стали много инвестировать в этот сектор. Мы видим большой рост спроса как на внешнем, так и на внутреннем рынке», — отметил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, по мнению Грефа, одним из наиболее интересных российских рынков для инвестиций является IT-сфера.

«Всё, что связано с развитием высоких технологий, наукоемкого производства, IT, искусственного интеллекта. Слава богу, в России всё это присутствует, и сектор IT растет примерно в 6–7 раз быстрее роста ВВП», — отметил он.

Благодаря уникальным логистическим возможностям России еще одной перспективной отраслью, по мнению председателя Сбербанка, является инфраструктура.

Греф добавил, что хорошие результаты уже много лет показывает российское сельское хозяйство.

Ранее, 1 декабря, «Сбер» провел первую конференцию, посвященную созданию национального ESG-альянса. По ее итогам было подписано соглашение о сотрудничестве. В конференции приняли участие представители компаний «Автобан», «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Русал», «Сибур Холдинг», En+ Group, Mercury Retail Holding, X5 Group и других. Миссия альянса заключается в содействии переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов.

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