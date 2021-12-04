В уральской шахте «Черемуховской-Глубокой» произошел горный удар

На Урале Генпрокуратура начала проверку после ЧП на шахте. На «Черемуховской-Глубокой» произошел горный удар, сообщает телеканал «Известия». Комиссия установит соблюдение мер безопасности во время работ. После происшествия работники шахты были выведены с участка. По правилам добычу и другие работы остановили. Первой комплекс на предприятии введен в эксплуатацию в 2015 году. За год на шахте добывают по 3 млн т бокситов.

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