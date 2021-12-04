Минтранс опроверг подготовку ограничений на личные автомобили

Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает ограничений использования личных автомобилей. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Минтранс отметил, что одна из ключевых задач стратегии заключается в изменении тренда на падение доли общественного транспорта в пассажирообороте городов.

«Развитие общественного транспорта — один из важнейших инструментов повышения качества городской среды, в связи с чем в стратегии предполагается более интенсивное развитие доли общественного транспорта в пассажирообороте», — говорится в сообщении.

О том, что меры, предусмотренные транспортной стратегией России до 2035 года, ограничат использование личных автомобилей в пользу общественного транспорта, сообщила газета «Коммерсант» ранее в тот же день. По информации издания, авторы стратегии обратили внимание на то, что 61% загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на автотранспорт, причем 82% вредных выбросов частиц происходит за счет стирания дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля. Отмечалось, что решить эту проблему за счет смены автопарка невозможно, поэтому единственным выходом в сложившейся ситуации является ограничение использования личных авто путем пересаживания их владельцев на общественный транспорт. Издание подчеркивало, что в стратегии такой вариант называется «безальтернативным».

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что использование энергоэффективных технологий и внедрение электротранспорта в столице позволило снизить вредные выбросы в атмосферу. По его словам, сегодня качество воздуха в городе приближается к лучшим стандартам. Градоначальник отметил, что к 2030 году планируется перевести практически весь общественный транспорт Москвы на электричество. На сегодняшний день по числу электробусов российская столица занимает первое место среди европейских городов.