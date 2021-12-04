Болельщики ЦСКА покинули трибуны на 20-й минуте матча против «Крыльев Советов»

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА в субботу, 4 декабря, покинули трибуны на 20-й минуте матча 17-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) против «Крыльев Советов».

Фанаты начали уходить с матча через 20 минут после начала игры в знак протеста против массового задержания на матче прошлого тура чемпионата России.

Акцию поддержали и болельщики «Крыльев», которые также ушли со стадиона.

Днем ранее в знак солидарности с болельщиками московского ЦСКА часть фанатов «Ростова» провела акцию, покинув стадион на 20-й минуте матча 17-го тура РПЛ. На 60-й минуте матча болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» тоже покинули трибуны.

Задержания после матча ЦСКА — «Зенит», завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, были проведены 28 ноября. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров.

В тот же день стало известно, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

Тогда болельщики ЦСКА заявили, что проведут акцию протеста на матче 17-го тура «Тинькофф РПЛ» против «Крыльев Советов» и покинут гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре.

3 декабря к фанатам ЦСКА присоединились болельщики «Динамо». Они покинут трибуну D после первого тайма матча с «Уфой», который пройдет 5 декабря.

Армейцев поддержало и объединение фанатов «Спартака», которые намерены покинуть трибуны на встрече с «Ахматом» в субботу.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать.Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.