Прямой эфир
Общество
В России за сутки выявили 32 974 новых случая COVID-19
Общество
Гинцбург призвал быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне
Мир
США нанесли удар в Сирии против «Аль-Каиды»
Общество
В ВОЗ назвали сроки инспекции в РФ по процедуре признания «Спутника V»
Общество
Прокуратура начала проверку после инцидента с обледеневшим самолетом
Политика
Съезд «Единой России» переизбрал Медведева председателем партии
Политика
Путин обсудил борьбу с COVID-19 с президентом ЮАР
Происшествия
Неизвестные украли у уборщицы нефтяной компании 1,3 млн рублей
Общество
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению «Экспо-2030»
Политика
Путин назвал «Единую Россию» партией-лидером

Болельщики ЦСКА покинули трибуны на 20-й минуте матча против «Крыльев Советов»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА в субботу, 4 декабря, покинули трибуны на 20-й минуте матча 17-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) против «Крыльев Советов».

Поиграли с огнем: что стоит за инцидентом на матче ЦСКА–«Зенит»
Околофутбольное движение пытается уйти от контроля

Фанаты начали уходить с матча через 20 минут после начала игры в знак протеста против массового задержания на матче прошлого тура чемпионата России.

Акцию поддержали и болельщики «Крыльев», которые также ушли со стадиона.

Днем ранее в знак солидарности с болельщиками московского ЦСКА часть фанатов «Ростова» провела акцию, покинув стадион на 20-й минуте матча 17-го тура РПЛ. На 60-й минуте матча болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» тоже покинули трибуны.

Задержания после матча ЦСКА — «Зенит», завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, были проведены 28 ноября. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров.

В тот же день стало известно, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

Тогда болельщики ЦСКА заявили, что проведут акцию протеста на матче 17-го тура «Тинькофф РПЛ» против «Крыльев Советов» и покинут гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре.

3 декабря к фанатам ЦСКА присоединились болельщики «Динамо». Они покинут трибуну D после первого тайма матча с «Уфой», который пройдет 5 декабря.

Армейцев поддержало и объединение фанатов «Спартака», которые намерены покинуть трибуны на встрече с «Ахматом» в субботу.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать.Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021