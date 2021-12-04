Пассажирский лайнер Airbus изменил курс из-за самолета-разведчика США над Черным морем

Летевший из Тель-Авива в Москву пассажирский самолет Airbus был вынужден изменить курс в результате сближения с американским самолетом-разведчиком во время полета над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По информации источника, накануне один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus рейса Тель-Авив — Москва.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров», — заявил источник.

Отмечается, что диспетчеры дали команду пассажирскому лайнеру опуститься на 500 метров и занять более безопасный эшелон, отмечает «Газета.RU».

На запросы с земли самолет-нарушитель не отвечал.

Днем ранее российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе РФ воздушные цели. По информации Минобороны РФ, для их опознавания и недопущения нарушения границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30.

Отмечалось, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря. Нарушения границы РФ не допущено, подчеркнули в министерстве.

До этого, 20 октября, два российских истребителя Су-30 сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, два из которых — стратегические бомбардировщики США B-1B. Как уточнили в Национальном центре управления обороной (НЦУО), российские радары засекли над Черным морем цели, приближавшиеся к границам РФ. После разворота иностранных военных самолетов российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.