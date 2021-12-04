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Съезд «Единой России» переизбрал Медведева председателем партии
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Съезд «Единой России» переизбрал Медведева председателем партии

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев переизбран председателем «Единой России». Соответствующее решение принял 4 декабря съезд партии.

Согласно партийному уставу, срок полномочий председателя «Единой России» составляет пять лет.

Экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова, в свою очередь, переизбрали председателем высшего совета политсилы.

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Ранее на съезде президент РФ Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» доказала, что по праву является партией-лидером, одержав уверенную победу на осенних выборах в Госдуму. По его словам, политическая сила предложила гражданам созидательную и объединяющую повестку. Российский лидер отметил, что партия обладает всеми ресурсами, чтобы поддержать людей с возникающими у них проблемами. Президент положительно оценил решение «Единой России» ежегодно отчитываться перед населением страны.

Политсила проводит в субботу третий, заключительный этап своего юбилейного, ХХ съезда, на котором подводит итоги сентябрьских выборов в Госдуму и проводит ротацию руководящих органов партии.

По итогам парламентских выборов «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов. За КПРФ проголосовали 18,93% избирателей. ЛДПР — на третьем месте с 7,55%. В пятерке лидеров также «Справедливая Россия» — 7,46%. Кроме того, пятипроцентный электоральный барьер впервые преодолели «Новые люди», набрав 5,32% голосов.

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