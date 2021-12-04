Около 1300 школ построят в России до конца 2024 года

До конца 2024 года в России будет построено примерно 1300 школ. Об этом в субботу, 4 декабря, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«До конца 2024 года в России появятся не менее 1300 школ для более чем миллиона учащихся», — сказал он, выступая на съезде ЕР с докладом о работе партии за последние пять лет.

Кроме того, Медведев обратил внимание на решение проблемы с развитием дошкольного образования. Он подчеркнул необходимость ликвидации очередей в детские сады, создания условий для обучения детей и укрепления их здоровья. В рамках этого направления с 2016 года были созданы свыше 480 тыс. новых мест для дошкольников, указал Медведев.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что правительство РФ выделит более 74 млрд рублей на реализацию проекта по строительству новых школ в 34 регионах страны. Всего на строительство школ в рамках государственной программы «Развитие образования» в 2021–2024 годах из федерального бюджета планируется выделить 234,7 млрд рублей.

19 июня президент России Владимир Путин призвал запустить в стране программу капитального ремонта школ. Приоритет при этом будет отдаваться сельским школам. 30 июня президент отметил, что на федеральном и региональном уровнях выделяются средства на ремонт российских школ и строительство новых учебных учреждений.

12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство намерено увеличить темпы строительства школ, оснащенных современным оборудованием. Кроме того, в стране будет запущена программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», направленная на развитие исследований, образований и технологий в российских университетах.