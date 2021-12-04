Путин отметил наличие у ЕР всех ресурсов для поддержки людей

У политической партии «Единая Россия» есть все ресурсы для поддержки людей с возникающими у них вопросами. Об этом в субботу, 4 декабря, в видеообращении к участникам пленарного заседания третьего этапа XX съезда политической силы заявил президент РФ Владимир Путин.

«У вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят. Ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии, так называемые «первички», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, на этом уровне надо укреплять результативный диалог с обществом. Партия должна развивать обратную связь, которая помогает политической силе меняться и набирать силу, отметил он.

Также Путин положительно оценил решение партии «Единая Россия» ежегодно отчитываться перед населением страны. По его словам, политическая сила доказала, что по праву является партией-лидером, одержав уверенную победу на осенних выборах в Госдуму.

«Единая Россия» проводит в субботу третий, заключительный этап своего юбилейного ХХ съезда, на котором подводит итоги сентябрьских выборов в Госдуму. В его ходе будет проведена ротация руководящих органов партии.

Третий этап приурочен к 20-летнему юбилею «Единой России», который отмечался 1 декабря.

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