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Меркель в последнем обращении к согражданам на посту канцлера призвала привиться

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Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель 4 декабря в последний раз на посту главы правительства обратилась к согражданам и призвала их прививаться от COVID-19.

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«У нас в виде эффективной и надежной вакцины есть в руках ключ [к преодолению пандемии]. Я настоятельно прошу вас — отнеситесь серьезно к коварному вирусу. Как раз новый вариант «Омикрон», очевидно, еще заразнее, чем предыдущие штаммы. Вакцинируйтесь! Без разницы, будет ли это первая прививка или бустерная», — сказала она.

Меркель также поблагодарила граждан, соблюдающих правила и ограничения, призванные победить коронавирус.

«К сожалению, нам предстоят снова тяжелые недели, которые мы сможем преодолеть, только приложив общие усилия. Я хотела бы всем сердцем того, чтобы у нас это получилось», — сказала политик.

Накануне стало известно, что Меркель сложит с себя обязанности после избрания нового главы правительства, которое предварительно назначено на 8 декабря.

2 декабря во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоялись торжественные проводы Меркель с поста канцлера. Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору главы кабмина, среди которых был и панк-хит из ГДР Нины Хаген — Du hast den Farbfilm vergessen (нем. «Ты забыл цветную пленку»).

16 ноября сообщалось, что в бюро Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ будут работать девять человек. Кроме того, отмечалось, что вероятный размер пенсии Меркель составит порядка €15 тыс. (1,2 млн рублей). Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте партия «Зеленые» с 14,8%. В новом составе парламента будет 735 депутатов. СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленые» 118 мест.

24 ноября сообщалось, что заседание бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря.

Срок выборов канцлера законодательно не установлен. Самый короткий промежуток между парламентскими выборами и выборами канцлера в 23 дня был зафиксирован в 1983 году.

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