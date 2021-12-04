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Путин обсудил борьбу с COVID-19 с президентом ЮАР

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафозой. Об этом 4 декабря говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Стороны условились объединить усилия по борьбе с коронавирусом, особенно в свете появления нового штамма «Омикрон».

«Лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия–Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что прилетевших из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области. Граждане пробудут на карантине в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Для пассажиров рейса, прилетевшего в субботу утром в московский аэропорт Домодедово из ЮАР через Аддис-Абебу, организовали отдельный паспортный контроль.

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Попова уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто. Риски, связанные с новым штаммом, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Он добавил, что правительство страны уже готовит перечень мер по противодействию распространению этого варианта инфекции.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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