Расстрелявшего таксиста в Москве водителя доставили в суд

Водителя Cadillac Дмитрия Махалова, расстрелявшего таксиста в Москве, доставили в суд. Об этом 4 декабря сообщает корреспондент «Известий».

Инцидент произошел 3 декабря на Большой Грузинской улице. «Известия» опубликовали видеозапись, сделанную в момент конфликта.

По предварительным данным, таксист стоял в правом ряду, включив «аварийку». Водитель Cadillac Escalade не мог проехать. Между мужчинами произошла словесная перепалка, а затем водитель внедорожника осуществил выстрел, предварительно, из травматического оружия.

Водитель, осуществивший выстрел, скрылся с места происшествия, но был задержан. Пострадавшего госпитализировали.

По данным РЕН ТВ, злоумышленник ранее был судим. В 2009 году он был фигурантом дела о краже. Двумя годами ранее он стал участником потасовки в Химках, в ходе которой ударил своего оппонента в грудь брелоком в виде крестовой отвертки.