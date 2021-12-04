Инспекция по процедуре признания «Спутник V» в России состоится не ранее января 2022 года

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют провести в России инспекцию для оценки вакцины от COVID-19 «Спутник V» не ранее января 2022 года. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в организации.

Как отмечается, ВОЗ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве вакцины. Так, РФПИ должен был представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ ускорила процесс признания.

«Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — заявили в пресс-службе ВОЗ «РИА Новости».

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что российскую вакцину до сих пор не одобрили лишь из-за бюрократических причин. Он подчеркнул, что регуляторы из 71 страны уже одобрили применение «Спутника V», и выразил надежду, что ВОЗ последует их примеру в ближайшем будущем. Вакцинированные «Спутником V» могут посетить 31 страну, и после одобрения вакцины это число только возрастет, указал Дмитриев.

3 декабря директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов заявил «Известиям», что в затягивании с признанием ВОЗ «Спутника V» имеет место политический аспект. Комментируя слова главы РФПИ, он отметил, что бюрократия может быть причиной, но основной, по его мнению, аспект — политический.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Минздрав РФ и РФПИ работают над регистрацией «Спутника V» в Европе. По его словам, в Евросоюзе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

«Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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