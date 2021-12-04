Минтранс опроверг подготовку ограничений на личные автомобили

Новой транспортной стратегией России не предусмотрено ограничений по использованию личных автомобилей. Об этом 4 декабря заявили в Минтрансе РФ.

«Мероприятия стратегии (до 2035 года. — Ред.) направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — говорится в релизе ведомства, поступившем в субботу в «Известия».

В ведомстве обратили внимание, что одним из направлений стратегии стало повышение экологичности транспорта в целом. Минтранс запланировал мероприятия по увеличению доли подвижного состава с более высоким экологическим классом. Это произойдет за счет ухода старых машин и появления более экологичных моделей.

Также в министерстве подчеркнули необходимость переломить тренд на падение доли общественного транспорта в пассажирообороте городов.

Как уточняет «Газета. Ru», транспортная стратегия — это рамочный документ, определяющий долгосрочные планы по развитию транспорта, «а не предписывающий вводить какие-либо конкретные ограничения», отметили в Минтрансе РФ.

Транспортная стратегия до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года была принята 26 ноября. Документ учитывает все поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по ускорению социально-экономического развития страны и достижению национальных целей, отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечалось в августе, для ее реализации до 2035 года потребуется почти 63 трлн рублей инвестиций в сопоставимых ценах 2020 года. Из них бюджетные средства — 25 трлн рублей, внебюджетные — 38 трлн рублей.

Реализация стратегии разделена на три периода: 2021–2024 годы — 13,5 трлн рублей, 2025–2030 годы — 26 трлн рублей и 2031–2035 годы — 23 трлн рублей.