В Москве трем клубам грозит временное закрытие из-за нарушений COVID-мер

Столичные клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и «Главclub» могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Об этом 4 декабря сообщается в московском оперштабе.

В заведениях были выявлены следующие нарушения: большое скопление людей при входе, отсутствие социальной дистанции внутри помещений и неиспользование посетителями клубов средств индивидуальной защиты.

«За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — добавили в оперштабе.

8 ноября территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Восточном административном округе был проведен осмотр кальянной «МосКальян». В ходе проверки также были выявлены нарушения антиковидных мер, заведение опечатали, пишет «Вечерняя Москва».

1 ноября стало известно, что в Москве в сети магазинов «Дикси» зафиксирован самый высокий процент торговых точек, не соблюдавших санитарные меры, которые направлены на борьбу с коронавирусом.

Уточняется, что специалистами с 25 октября по 31 октября проведено 412 проверочных мероприятий. Проверки проводились в магазинах торговых сетей «Метро Кэш энд Керри», «Виктория», «Мираторг», «Дикси», «Куулклевер», Fix Price, объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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