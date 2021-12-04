Высший административный суд Греции одобрил обязательную вакцинацию

Госсовет Греции одобрил обязательную вакцинацию медиков. Высший административный суд страны признал меру конституционной, передает телеканал «Известия». Власти обязали делать прививки врачей, медсестер, а также пожарных. С 1 сентября непривитые работники были отстранены без сохранения зарплаты.

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