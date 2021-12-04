Прокуратура начала проверку по факту горного удара на шахте «Черемуховская-Глубокая»

Прокуратура города Североуральска Свердловской области организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте «Черемуховская-Глубокая». Об этом говорится в сообщении ведомства 4 декабря.

По предварительной информации, около 23:45 (21:45 мск) 3 декабря на шахте «Черемуховская-Глубокая» в Североуральске на северном фланге горизонта 980 м произошел горный удар. Работников вывели с участка, следующая смена не была допущена до работ.

По имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет. Прокуратура организовала проверку, к ее проведению будут привлечены специалисты иных надзорных органов.

В свою очередь, официальный представитель РУСАЛа по УрФО Елена Воронова рассказала «РИА Новости», что после горного удара была создана спецкомиссия для расследования инцидента.

«В соответствии с правилами, после горного удара на участке, где он произошел, на протяжении восьми часов работы останавливаются. Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта — 980 м», — сказала она.

Ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения в сфере безопасности на шахтах, а также повысить роль профсоюзов. По его мнению, в основе обеспечения безопасности в угольной отрасли лежит система оплаты труда.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло задымление. Число пострадавших при аварии выросло до 99 человек. В результате происшествия погиб 51 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.