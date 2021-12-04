Собянин заявил о готовности Москвы к проведению «Экспо-2030»

У Москвы есть успешный опыт проведения крупных международных мероприятий, поэтому она полностью готова принять всемирную универсальную выставку «Экспо-2030». Об этом в субботу, 4 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Конечно, Москва по инфраструктуре, по экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения такого рода мероприятия», — сказал он на «Экспо-2020».

Собянин также добавил, что у Москвы есть сильные конкуренты: Южная Корея, Саудовская Аравия, Италия.

Градоначальник отметил, что столица, конечно, будет бороться, однако сам процесс, по его словам, очень важен для продвижения страны и города, его имиджа.

«Будет «Экспо» или не будет, город будет развиваться и развиваться так, чтобы находиться на мировом уровне по всем показателям и направлениям», — резюмировал Собянин.

Ранее, в субботу, премьер-министр России Михаил Мишустин также выразил надежду на то, что Москва получит право провести «Экспо-2030». Он подчеркнул, что Москва — крупнейший, динамично развивающийся и современный мегаполис, который сможет принять десятки миллионов гостей.

«Экспо-2020» проходит в Дубае с 1 октября по 31 марта 2022 года. Мероприятие должно было состояться в прошлом году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Для посетителей работают около 400 национальных и тематических павильонов. Отдельный блок программы посвящен развитию предпринимательского дела.