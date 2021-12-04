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WADA сообщила о ведении 492 дел в отношении спортсменов РФ

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Антидопинговые организации на основе изъятых из московской лаборатории проб и базы данных LIMS продолжают расследовать 492 дела в отношении российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

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Отмечается, что изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым оказался причастен 751 российский спортсмен. В 63 случаях дела были открыты после перепроверки проб, в остальных 730 — после проверки базы LIMS. Расследования продолжаются по 465 делам, 189 дел — закрыты, по 99 делам российские спортсмены уже понесли наказание, в 13 случаях был вынесен оправдательный приговор. Еще по 27 делам готовятся решения.

В апреле 2020 года WADA сообщало об окончании расследования в отношении 298 спортсменов.

«Это была лишь часть от общего числа дел на основе LIMS. В апреле 2020 года приоритет этой конкретной группе спортсменов был отдан, чтобы помочь антидопинговым организациям обработать дела, которые на тот момент казались наиболее очевидными в рамках LIMS. Параллельно некоторые антидопинговые организации вышли за рамки этой целевой группы спортсменов и начали вести свои собственные дела, используя своих экспертов», — пояснили в WADA.

В базе LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, чьи эксперты пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. CAS (Спортивный арбитражный суд) встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые будут действовать до декабря 2022 года.

Во время заседания совета учредителей глава юридического департамента WADA Жюльен Сивекинг отметил, что организация сверит с базой LIMS всех российских спортсменов, которые потенциально могут выступить на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине. Возможные нарушители антидопинговых правил к участию в соревнованиях допущены не будут.

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