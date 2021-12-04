NASA заключит новый контракт с компанией SpaceX на три полета к МКС

NASA заключит новый контракт с компанией SpaceX на три полета к МКС

2021-12-04 11:05:33

2021-12-04 11:05:33

2021-12-04 11:05:33

2021-12-04 11:05:33

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