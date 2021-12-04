NASA заключит новый контракт с компанией SpaceX на три полета к МКС
NASA хочет увеличить число миссий к МКС на кораблях компании SpaceX. Агентство планирует заключить контракт еще на три полета, передает телеканал «Известия». SpaceX должна будет доставить на станцию астронавтов. В NASA отметили, что контракт будет заключен на внеконкурсной основе. Действующее соглашение истекает в марте 2023 года. Запланирован пилотируемый запуск корабля Crew Dragon.
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