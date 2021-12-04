Прямой эфир
Общество
В России за сутки выявили 32 974 новых случая COVID-19
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Тюменью
Мир
Госдеп заявил о прогрессе в переговорах с Москвой о дипвизах
Общество
В ВОЗ назвали сроки инспекции в РФ по процедуре признания «Спутника V»
Общество
Прокуратура начала проверку после инцидента с обледеневшим самолетом
Мир
В Крыму политику Зеленского назвали преступной
Общество
Прокуратура начала проверку по факту горного удара на шахте «Черемуховская-Глубокая»
Общество
Онищенко рекомендовал отказаться от путевок в другие страны
Общество
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению «Экспо-2030»
Общество
В Минтрансе опровергли планы ограничить использование личного транспорта
Сюжет:

Вирусолог рассказал о возможном завершении пандемии из-за «Омикрон»-штамма

Вирусолог Альтштейн: распространение омикрон-штамма может привести к завершению пандемии
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн 4 декабря заявил, что появление и распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» может способствовать окончанию пандемии.

Игра в омикрона: чем грозит новый штамм курсу рубля
Российские и иностранные банки дали свои прогнозы на I квартал 2022 года

Альтштейн отметил, что, согласно имеющимся на данный момент сведениям, новый вариант коронавируса не приводит к тяжелому течению COVID-19. Это связано с нестабильным геномом «Омикрона».

«У этого варианта вируса … 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию», — пояснил он в беседе с радио Sputnik.

Вирусолог считает, что если место «Дельты» займет «Омикрон», то эпидемситуация в мире будет улучшаться, что, вероятно, приведет к завершению пандемии.

«Сейчас умирают порядка 3%, а с этим штаммом («Омикроном». — Ред.), если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена», — сказал Альтштейн.

1 декабря сообщалось, что врачи ЮАР отмечают у больных с «Омикроном» более легкое течение болезни, нежели у пациентов, зараженных «Дельтой».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021