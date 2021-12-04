Вирусолог рассказал о возможном завершении пандемии из-за «Омикрон»-штамма

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн 4 декабря заявил, что появление и распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» может способствовать окончанию пандемии.

Альтштейн отметил, что, согласно имеющимся на данный момент сведениям, новый вариант коронавируса не приводит к тяжелому течению COVID-19. Это связано с нестабильным геномом «Омикрона».

«У этого варианта вируса … 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию», — пояснил он в беседе с радио Sputnik.

Вирусолог считает, что если место «Дельты» займет «Омикрон», то эпидемситуация в мире будет улучшаться, что, вероятно, приведет к завершению пандемии.

«Сейчас умирают порядка 3%, а с этим штаммом («Омикроном». — Ред.), если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена», — сказал Альтштейн.

1 декабря сообщалось, что врачи ЮАР отмечают у больных с «Омикроном» более легкое течение болезни, нежели у пациентов, зараженных «Дельтой».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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