Байден настроен на долгий разговор с Путиным об Украине

Президент США Джо Байден намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины в ходе длительного разговора. Об этом 3 декабря он заявил в ходе брифинга.

«Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор», — сказал он журналистам, его слова приводит CNN.

Кроме того, американский лидер отметил, что не приемлет чьи-либо «красные линии» в политических вопросах, уточняет «Газета.Ru». По словам Байдена, в данный момент он разрабатывает наиболее комплексный и обстоятельный ряд инициатив, чтобы защитить Украину.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что точная дата предстоящей встречи Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не согласована. По его словам, в настоящее время продолжается работа по утверждению даты переговоров.

2 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, что разговор между президентами России и США состоится в ближайшие дни. Он подчеркнул, что предстоящая беседа является очень важной в текущих условиях.

Ранее, 30 ноября, российский лидер высказался о «красных линиях» и выразил надежду, что Россия и Украина в своих отношениях к ним не подойдут. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации дело не в вводе войск, а в налаживании отношений с Москвой.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно пытается спровоцировать Украину на антироссийские действия. Примером этого является втягивание стран постсоветского пространства в НАТО, указал министр.

Предыдущая встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере.