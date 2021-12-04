Глава Сахалина рассказал о планах Дании арендовать остров на Курилах

Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners планирует арендовать остров Шумшу, относящийся к Северным Курильским островам. Об этом 4 декабря сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Лимаренко рассказал, что инвесторы хотят получить землю под изыскания, чтобы поставить туда измерители для электропарка, но это еще не значит, что проект будет реализован.

«Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер [для строительства генерации]», — приводит слова губернатора РБК.

Лимаренко вместе с тем отметил, что Северные Курильские острова не являются спорными территориями, поэтому нет препятствий для выстраивания долгосрочных отношений в этой сфере, уточняет «Газета.Ru».

В свою очередь, пресс-секретарь главы региона Светлана Литвинова сообщила, что Copenhagen Offshore Partners действительно проявляет интерес к проекту по производству водорода с помощью энергии ветра, однако, по ее словам, речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. На Шумшу также планируется создание музея.

26 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение режима свободной таможенной территории на Курильских островах. Бизнес на 20 лет освободят от большинства налогов. Как отметил председатель правительства, на острова могут приехать те, кто хочет минимизировать налоги.

Ранее, 3 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Льготными условиями смогут воспользоваться и японские инвесторы, отметил российский лидер.

Copenhagen Offshore Partners была основана в 2012 году и инвестирует в возобновляемые источники энергии во многих странах, включая США, Великобританию, Германию и Австралию.