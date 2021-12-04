Суд раскрыл выручку Booking.com в России

В 2018 году на российский рынок приходилось 1,2% (11,3 млрд рублей) выручки крупного сервиса бронирования отелей Booking.com. Об этом 4 декабря стало известно из материалов Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что данные о своих доходах в РФ Booking.com раскрыл впервые в ходе судебного разбирательства о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке.

В рамках этого дела Booking.com пытался оспорить вынесенный ему Федеральной антимонопольной службой (ФАС) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей, но суд встал на сторону ведомства.



«Штраф, согласно ст. 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке», рассчитывается по специально установленной формуле. Из материалов суда следует, что ФАС рассчитывала административный штраф исходя «от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки» Booking.com в России. Так как дело было заведено в 2019 году, ведомство при расчете исходило из сведений о выручке Booking.com за 2018 год», — сказали РБК в пресс-службе сервиса.

26 августа ФАС наложила на Booking.com штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В антимонопольной службе считают, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

В конце августа Арбитражный суд Москвы отклонил иск Booking.com B.V. к ФАС о признании незаконными решений в рамках дела против агрегатора о навязывании гостиницам требований по соблюдению паритета цен.

14 сентября московский арбитраж зарегистрировал заявление Booking.com B.V., требующей признать незаконным штраф в 1,3 млрд рублей.