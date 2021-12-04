Прямой эфир
Мир
Рейс с россиянами из ЮАР приземлился в аэропорту Домодедово
Мир
Блинкен заверил в отсутствии агрессии к РФ со стороны НАТО
Мир
Госдеп заявил о прогрессе в переговорах с Москвой о дипвизах
Общество
В ВОЗ назвали сроки инспекции в РФ по процедуре признания «Спутника V»
Мир
Кулеба заявил о готовности Украины к любым форматам переговоров по Донбассу
Мир
В Крыму политику Зеленского назвали преступной
Общество
В Москве ожидаются снег и гололедица
Общество
Онищенко рекомендовал отказаться от путевок в другие страны
Общество
Мишустин выразил надежду на проведение «Экспо-2030» в Москве
Общество
В Минтрансе опровергли планы ограничить использование личного транспорта

Суд раскрыл выручку Booking.com в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2018 году на российский рынок приходилось 1,2% (11,3 млрд рублей) выручки крупного сервиса бронирования отелей Booking.com. Об этом 4 декабря стало известно из материалов Арбитражного суда Москвы.

Пробить бронь: как штраф в 1,3 млрд рублей повлияет на работу Booking
В гостиничной отрасли решение ФАС поддержали, в самой компании собрались его обжаловать

Отмечается, что данные о своих доходах в РФ Booking.com раскрыл впервые в ходе судебного разбирательства о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке.

В рамках этого дела Booking.com пытался оспорить вынесенный ему Федеральной антимонопольной службой (ФАС) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей, но суд встал на сторону ведомства.

«Штраф, согласно ст. 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке», рассчитывается по специально установленной формуле. Из материалов суда следует, что ФАС рассчитывала административный штраф исходя «от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки» Booking.com в России. Так как дело было заведено в 2019 году, ведомство при расчете исходило из сведений о выручке Booking.com за 2018 год», — сказали РБК в пресс-службе сервиса.

26 августа ФАС наложила на Booking.com штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В антимонопольной службе считают, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

В конце августа Арбитражный суд Москвы отклонил иск Booking.com B.V. к ФАС о признании незаконными решений в рамках дела против агрегатора о навязывании гостиницам требований по соблюдению паритета цен.

14 сентября московский арбитраж зарегистрировал заявление Booking.com B.V., требующей признать незаконным штраф в 1,3 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021