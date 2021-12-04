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В Москве ожидаются снег и гололедица

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В Москве в субботу ожидается облачная погода, местами со снегом и гололедицей. Об этом 4 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Ожидается облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. Температура в столице –1...–3, а в Подмосковье 0...–5 градусов», — сказал он «РИА Новости».

Специалист добавил, что ветер будет порывистый, 5–10 м/с. Атмосферное давление повысится до 743 мм ртутного столба, однако этот показатель ниже нормы.

2 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал 20-сантиметровые сугробы в Москве. По его словам, в выходные, 4–5 декабря, похолодает, осадки перейдут в твердую фазу. Величина снежного покрова достигнет 10–12 см.

Также сообщалось, что 1 декабря стал самым снежным днем за последние пять лет. В пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы отметили, что за сутки, 1 декабря, в городе выпало 6 см снега, что втрое больше, чем в этот день в 2020 году. В 2019 году 1 декабря и вовсе было бесснежным.

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