В России за сутки выявили 32 974 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 32 974 новых случая COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зафиксировано в Москве (3356), Санкт-Петербурге (2528) и Московской области (2075).

От последствий коронавируса за прошедшие сутки скончались 1215 пациентов. Полностью выздоровели 35 182 гражданина.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 769 011 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 280 072 летальных исхода, выздоровели 8 471 813 человек.

Ранее, 3 декабря, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. Полностью вакцинировались почти 64 млн граждан, указала она.

Вместе с тем вице-премьер призвала россиян привиться как можно скорее. Она добавила, что в РФ идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета в ряде регионов. Абсолютным лидером, по ее словам, является город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.