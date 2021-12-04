Прямой эфир
Общество
В России за сутки выявили 32 974 новых случая COVID-19
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Тюменью
Мир
Госдеп заявил о прогрессе в переговорах с Москвой о дипвизах
Общество
В ВОЗ назвали сроки инспекции в РФ по процедуре признания «Спутника V»
Общество
Прокуратура начала проверку после инцидента с обледеневшим самолетом
Мир
В Крыму политику Зеленского назвали преступной
Общество
Прокуратура начала проверку по факту горного удара на шахте «Черемуховская-Глубокая»
Общество
Онищенко рекомендовал отказаться от путевок в другие страны
Общество
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению «Экспо-2030»
Общество
В Минтрансе опровергли планы ограничить использование личного транспорта
Сюжет:

В России за сутки выявили 32 974 новых случая COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за минувшие сутки выявили 32 974 новых случая COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Цвет региона красный: почему не везде в РФ улучшается ситуация с COVID-19
Низкие темпы вакцинации, нехватка коечных мест и медперсонала остаются главными проблемами в субъектах

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зафиксировано в Москве (3356), Санкт-Петербурге (2528) и Московской области (2075).

От последствий коронавируса за прошедшие сутки скончались 1215 пациентов. Полностью выздоровели 35 182 гражданина.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 769 011 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 280 072 летальных исхода, выздоровели 8 471 813 человек.

Ранее, 3 декабря, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. Полностью вакцинировались почти 64 млн граждан, указала она.

Вместе с тем вице-премьер призвала россиян привиться как можно скорее. Она добавила, что в РФ идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета в ряде регионов. Абсолютным лидером, по ее словам, является город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021