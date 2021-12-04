В Крыму политику Зеленского назвали преступной

Глава крымского парламента Владимир Константинов 4 декабря заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского по отношению к Крыму скатывается к определению «преступная».

«Вся деятельность [Владимира] Зеленского постепенно скатывается к определению «преступная». Видимо, ввиду своего невысокого политического образования он стал на путь, который неизбежно приведет его на скамью подсудимых. Настанет такой момент, это вопрос времени», — сказал он «РИА Новости».

По мнению политика, Зеленского также «втягивают в очень плохие игры», в частности, в провокации на Донбассе.

«Он своими действиями способствует убийству людей, своих же граждан. У Зеленского нет глубины понимания проблемы, вообще нет понимания, что такое украинская политика, как общаться с людьми», — считает Константинов.

1 декабря в ходе ежегодного обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма, который он назвал украинской землей, должно стать «главной целью и философией Украины».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что подобные заявления Зеленского в Кремле воспринимаются как прямая угроза в адрес России.

10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». Комментируя данное заявление, Песков подчеркнул, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.