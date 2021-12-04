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Путин обращается к участникам съезда «Единой России». Трансляция

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Президент России Владимир Путин в субботу, 4 декабря, обращается к участникам съезда партии «Единая Россия».

«Единая Россия» проводит в субботу третий, заключительный этап своего юбилейного, ХХ съезда, на котором подводит итоги сентябрьских выборов в Госдуму. Ожидается, что будет проведена ротация руководящих органов партии.

Формально съезд продолжает называться предвыборным — первая его часть прошла в июне, тогда партийцы утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму и обсудили проект своей программы. Текст этого документа, который формировался в том числе на основе предложений граждан и получил название «народной программы», был утвержден на втором этапе съезда в августе.

Третий этап приурочен к 20-летнему юбилею «Единой России», который отмечался 1 декабря.

По итогам выборов в Госдуму в сентябре, «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов. За КПРФ проголосовали 18,93% избирателей. ЛДПР — на третьем месте с 7,55%. В пятерке лидеров также «Справедливая Россия» — 7,46%. Кроме того, на политической арене страны появились свежие силы. Пятипроцентный электоральный барьер впервые преодолели «Новые люди», набрав 5,32% голосов.

22 августа Путин на встрече с представителями «Единой России» выступил с инициативой разово выплатить по 10 тыс. рублей всем пенсионерам, в том числе и работающим. Тогда же российский лидер предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Соответствующие указы были подписаны главой государства в том же месяце.

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