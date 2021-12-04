Появились кадры с места ДТП с локомотивом и скорой в Комсомольске-на-Амуре
Видео с места столкновения кареты скорой помощи и локомотива в Комсомольске-на-Амуре появились в распоряжении «Известий».
«По предварительным данным, автомобиль скорой помощи, двигаясь со стороны поселка Новый Мир, пересекая железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с локомотивом, который направлялся со стороны моста через р. Амур в сторону Хумминского шоссе. В результате столкновения фельдшер медицинской помощи погибла на месте, водитель и пациент получили травмы», — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.
Причины происшествия устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.
ДТП в Комсомольске-на-Амуре произошло ранее этим же днем, 4 декабря.