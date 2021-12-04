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Байден не исключил размещения ударных комплексов на Украине

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Президент США Джо Байден заявил о разработке комплекса мер против возможной российской агрессии в адрес Украины и отказался признавать чьи-либо «красные линии» в политических вопросах. Об этом 3 декабря сообщило агентство Reuters.

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«Я не признаю ничью красную линию. Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — сказал американский президент.

Он также добавил, что ведется разработка комплекса мер против «российской агрессии», чтобы защитить Украину.

«Я собираю вместе то, что, как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для Путина... сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать (речь идет о вторжении на Украину. — Ред.). Прямо сейчас это находится в разработке», — приводит слова Байдена «Газета.Ru».

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» 30 ноября высказался о «красных линиях» и выразил надежду, что Россия и Украина в своих отношениях к ним не подойдут. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации дело не в вводе войск, а в налаживании отношений с Москвой.

Ранее, во вторник, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно пытается спровоцировать Украину на антироссийские действия. Примером этого является втягивание стран постсоветского пространства в НАТО.

Ранее, в начале ноября, Путин заявлял, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». Он обратил внимание, что в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны НАТО, которые легко могут быть использованы. Там стоят пусковые установки МК-41, ударные комплексы, добавил президент.

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