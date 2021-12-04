Один человек погиб в ДТП с локомотивом и скорой в Комсомольске-на-Амуре
Один человек погиб в результате столкновения кареты скорой помощи и локомотива в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По предварительной информации, число пострадавших в результате происшествия составило три человека. Один из них получил травмы, не совместимые с жизнью, и медикам не удалось его спасти.
Остальные пострадавшие госпитализированы. Подробности столкновения не приводятся.
ДТП в Комсомольске-на-Амуре произошло ранее этим же днем, 4 декабря. Инцидент произошел в районе населенного пункта Новый мир.