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Один человек погиб в ДТП с локомотивом и скорой в Комсомольске-на-Амуре

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Один человек погиб в результате столкновения кареты скорой помощи и локомотива в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, число пострадавших в результате происшествия составило три человека. Один из них получил травмы, не совместимые с жизнью, и медикам не удалось его спасти.

Остальные пострадавшие госпитализированы. Подробности столкновения не приводятся.

ДТП в Комсомольске-на-Амуре произошло ранее этим же днем, 4 декабря. Инцидент произошел в районе населенного пункта Новый мир.

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