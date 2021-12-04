Глава Сахалина Лимаренко: компания из Дании хочет арендовать остров Шумшу на Курилах

Компания из Дании Copenhagen Infrastructure Partners планирует арендовать остров Шумшу, относящийся к Северным Курильским островам. Об этом рассказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в субботу, 4 декабря.

«Арендатор» специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии и планирует с помощью энергии ветра производить на острове водород. Всего в проект компания думает вложить от $2–2,5 млрд.

«Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — сообщил Лимаренко РБК.

По его словам, Северные Курильские острова не относятся к спорным территориям, так что препятствий для выстраивания долгосрочных отношений в энергетической сфере нет.

Лимаренко также добавил, что полученный водород компания собирается продавать в Японию, испытывающую большой интерес к данному виду топлива, передает «Газета.Ru».

26 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал введение режима свободной таможенной территории на Курильских островах. Бизнес на 20 лет освободят от большинства налогов. По его словам, важно не допустить создания в регионе офшорной зоны. Как добавил Мишустин, на острова могут приехать те, кто хочет минимизировать налоги.

18 октября президент России Владимир Путин поручил принять поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах, до 1 августа 2022 года. Ответственными он назначил Мишустина и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

3 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Льготными условиями смогут воспользоваться и японские инвесторы.