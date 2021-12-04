Инженер из Серпухова прославился как изготовитель колясок для собак

Житель подмосковного Серпухова Сергей Трынкин собственноручно изготавливает инвалидные коляски для кошек и собак. Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ в субботу, 4 декабря.

Трынкин много лет работает инженером-конструктором по электронным приборам на одном из промышленных предприятий. Первая собака появилась в семье, когда супруга съездила на рынок в Ясногорск Тульской области. Она поехала на автобусе на вокзал, там к ней подбежала собачонка, женщина ее погладила, а затем села на поезд. Как позже выяснилось, собака последовала за ней и запрыгнула в поезд. С тех пор у них и появился четвероногий друг.

«На одну коляску можно потратить два дня. Ее можно сделать быстрее, но я беру два дня, потому что я работаю, могу делать вечерами. Вот сейчас куча заказов, приходится сидеть до полуночи, потому что хочется людям быстрее сделать, они просят и плачут. И вот я забросил все эти телевизоры, все эти какие-то свои любимые передачи и так далее, ничего из этого не смотрю. Мне доставляет удовольствие, когда делаются коляски, одна, вторая, третья. Вот эти видео, эти кадры, эти отзывы — это та самая валюта, за которую вот это всё можно делать, и больше ничего не надо», — рассказал он.

На видео с благодарностями, о которых говорит изобретатель, люди в том числе рассказывают, как подобрали своих питомцев на улице или даже спасли из какого-либо происшествия. А теперь, благодаря этим коляскам, животные обретают новую жизнь и возможность вновь вести активный образ жизни.

Мужчина самостоятельно подготовил специальные измерительные эскизы. По этим чертежам он определяет, каких габаритов должна получится коляска, ведь заказы приходят от владельцев как крупных псов, так и совсем маленьких кошек. Неравнодушные люди приносят ему детали для новых конструкций. Чаще других не хватает колес. Оказать безвозмездную помощь животным-инвалидам Сергей Трынкин предложил общественной организации.

«Я высылаю тем, кто мне звонит, картиночку, там собачка изображена и на ней указаны размеры, которые мне нужны для того, чтобы сделать конкретно под собаку. Собак полно, от таксы до сенбернара, все заказы есть, в очереди стоят у нас. Высылаю им размеры, которые мне нужны, они высылают мне колеса и дальше я начинаю всё это мерить.<...> Я предполагал, что буду делать для жителей Серпухова. У меня не было даже мысли, что кто-то узнает об этом из других городов. Мог предположить, что люди передают, кто-то звонит и так далее», — поделился он.

23 ноября в подмосковном Наро-Фоминске начали производить автокресла, кресла, гамаки и лежанки для собак. Лежанки для питомцев изготовлены из тех же материалов, что привычные человеку кресла и диваны. Внутри находится гипоаллергенный холлофайбер.

Изготовление изделий происходит на подмосковной фабрике. Кроме лежанок для собак есть в наличии даже автокресла.