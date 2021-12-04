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Невролог объяснил смерть подростка от удара сверстника по голове

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Подростки 13-ти лет могут недооценивать собственные силы, но физически их удары сопоставимы удару взрослого, считает доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Казанского медуниверситета Рустем Гайфутдинов.

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«Если соизмеримость силу удара, то подростки 13 лет — это уже сила: они могут недопонимать и недооценивать ее, но физически это уже удар взрослого человека», — пояснил он 3 декабря в беседе с «Пятым каналом».

Объясняя возможные причины скоропостижной смерти школьника в Комсомольске-на-Амуре от удара одноклассника по голове, он допустил, что погибший мог иметь аномалии сосудов в виде сосудистых аневризмов, при которых небольшие травматические удары могут вызвать необратимые последствия. В рассматриваемом случае имели значение и сила и вектор удара.

«Удар был сильный и, скорее всего, в висок, там есть менингеальные оболочные артерии, разрыв которых приводит к развитию субдуральных гематом, которые, даже при отсутствии аневризмы, могут привести к печальному итогу», — сказал он.

Гайфутдинов добавил, что при развитии дислокационного синдрома со сдавлением дыхательных центров в большом затылочном отверстии, единственная возможность спасти пациента — доставить его максимально быстро на операционный стол. Тогда врачи проведут нейрохирургическую декомпрессивную операцию, удалят гематому, и жизнь пациента может быть спасена. В случае с подростком из Комсомольска-на-Амуре такой возможности не было, он скончался в школе.

Трагедия произошла ранее 3 декабря. Ученик одной из школ Комсомольска-на-Амуре скончался после конфликта с другим школьником прямо в учебном заведении. Подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи.

СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о халатности.

Учащийся школы в Комсомольске-на-Амуре товарищ погибшего подростка рассказал, что стало причиной конфликта школьников. Ребята начали кидаться бумажками на уроке, одному из них это не понравилось.

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