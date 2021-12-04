Врачи перечислили таящиеся в елочных игрушках опасности для здоровья

Новогодние игрушки и украшения, изготовленные из некачественных материалов, могут вызвать аллергию, химическое отравление и другие неприятности, о которых 4 декабря рассказали врачи — терапевт и педиатр.

Некачественный пластик, нарушение технологии изготовления игрушек приводят к высвобождению отравляющих веществ. Они могут провоцировать сильнейшие аллергические реакции и химические отравления, рассказал «РИА Новости» врач-терапевт Тимур Асанов.

«Ведь мало кто допускает мысль, что милый снеговик, присыпанный блестками, или поющая снежинка, желающая всех благ в Новом году, могут отравить. Производители елочных украшений могут использовать токсичные вещества, при этом их продукция будет проходить по ГОСТу, если такие «яды» не превышают допустимую концентрацию. Однако в этом случае не учитывается опасность накопления подобных веществ в организме человека», — добавил он.

Чтобы не навредить себе перед праздником, Асанов порекомендовал при выборе новогодних украшений обращать внимание на запах, изучать состав игрушки, а если производитель ограничился словом «пластик», врач советует отказаться от покупки. Гирлянды он советует покупать только в специализированном магазине и проверять, не нагреваются ли они при работе.

«Провода должны быть плотными, а вилка хорошо держаться. Если при включении гирлянда начинает источать резкий химический запах, немедленно выключите ее и откажитесь от дальнейшего использования», — призвал доктор.

Врач-педиатр Денис Антропов поддержал коллегу и отметил важность тщательного выбора стеклянных игрушек, особенно, когда в доме есть маленький ребенок.

«Гораздо опаснее проглотить фрагмент разбитого стекла. Пусть игрушка будет лучше из качественного пластика. Обращайте внимание на внешний вид елочных игрушек. Они должны быть однородной структуры — без украшений в виде бусинок, стекляруса и других мелких деталей, не оставлять на руках краску или блестки», — сказал Антропов.

Он добавил, что в домах с маленькими детьми следует нижний ярус новогодней елки оставлять без игрушек, гирлянды и украшения намеренно расположить выше.

«Детское любопытство и тяга ко всему светящемуся и сверкающему зачастую приводят к тому, что дети засовывают включенные лампочки в рот», — предупредил Антропов.

В конце ноября эксперты рассказали, какие товары нужно купить к Новому году заранее. В сфере продаж новогодней атрибутики «высокий» сезон, как правило, начинается со второй недели декабря. Но уже сейчас во многих гипермаркетах выставлены стеллажи с праздничными товарами.

Дед Мороз из московской усадьбы поделился, о каких подарках к Новому году чаще всего мечтают взрослые и дети. Он отметил, что взрослые часто бывают обременены кредитами, а дети традиционно грезят игрушками и сладостями.