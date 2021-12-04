Прямой эфир
Мир
Украина за два года приобрела у Турции не менее 10 боевых БПЛА
Мир
Блинкен заверил в отсутствии агрессии к РФ со стороны НАТО
Мир
Захарова раскритиковала слова Блинкена об «агрессивной России»
Мир
В Госдепе поблагодарили РФ и КНР за позицию по ядерной программе Ирана
Наука
Старт ракеты-носителя «Союз» перенесли на сутки
Общество
Профсоюз призвал шахтеров незамедлительно сообщать об опасных условиях труда
Политика
Встречу Лаврова и Блинкена в США назвали «сердечной и прямолинейной»
Мир
В Германии политику США против «Северного потока — 2» назвали неразумной
Общество
Билеты на все концерты Oxxxymiron раскупили за семь часов
Общество
В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «Омикрон» в 38 странах

Появились кадры с места ДТП с Lamborghini на Новом Арбате

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Видео с места ДТП с Lamborghini на Новом Арбате в Москве появилось в распоряжении «Известий» в субботу, 4 декабря.

На кадрах можно увидеть последствия аварии. Так, машина такси влетела в столб, из-за удара у нее сильно деформировало переднюю часть. Lamborghini, в свою очередь, остался без одного колеса.

Об аварии в центре Москвы стало известно ночью 4 декабря. Автомобиль Lamborghini протаранил такси Kia.

Позже дядя пострадавшего в ДТП водителя такси рассказал о травмах племянника в беседе с «Известиями». По словам родственника, у пострадавшего сломаны рука и зубы, отчего он не может даже говорить.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021