Появились кадры с места ДТП с Lamborghini на Новом Арбате
Видео с места ДТП с Lamborghini на Новом Арбате в Москве появилось в распоряжении «Известий» в субботу, 4 декабря.
На кадрах можно увидеть последствия аварии. Так, машина такси влетела в столб, из-за удара у нее сильно деформировало переднюю часть. Lamborghini, в свою очередь, остался без одного колеса.
Об аварии в центре Москвы стало известно ночью 4 декабря. Автомобиль Lamborghini протаранил такси Kia.
Позже дядя пострадавшего в ДТП водителя такси рассказал о травмах племянника в беседе с «Известиями». По словам родственника, у пострадавшего сломаны рука и зубы, отчего он не может даже говорить.