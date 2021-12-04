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Министр климата Польши считает оправданным антимонопольное расследование против «Газпрома»

Польша потребовала от Еврокомиссии начать расследование против «Газпрома»
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Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва призвала Еврокомиссию изучить возможные нарушения антимонопольного законодательства российским «Газпромом». Об этом 2 декабря сообщил портал Biznes Alert.

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«Единственным эффективным способом борьбы с противоправными действиями «Газпрома» является постоянное увеличение доли альтернативных для российского поставщика в импортном портфеле. Кроме того, в нынешней ситуации, необходимо немедленно принять меры, которые заставят «Газпром» уважать принципы функционирования европейского рынка газа. В этом отношении целесообразно требовать от Европейской комиссии инициировать антимонопольное разбирательство против этой компании о манипуляциях на рынке природного газа и искусственном повышении цены на это сырье для европейских потребителей», — заявила министр Москва.

Она добавила, что в настоящее время создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу. Например, газопровод Baltic Pipe и терминалы для сжиженного газа, уточняет «Газета.RU».

В Брюсселе министр Москва приняла участие в Совете по транспорту, телекоммуникациям и энергетике и намеревалась встретиться с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.

«Еврокомиссия намерена ответить на призывы государств, требующих расследования против «Газпрома», в том числе, включив в реформу газового рынка идею создания европейских резервов по образцу польского или французского регулирования. Мы сделаем элемент запасов частью оценки рисков безопасности поставок на национальном и региональном уровнях», — сообщила еврокомиссар Симсон.

В ноябре депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский в обращении к Еврокомиссии заявил о манипуляциях России на европейском рынке топлива. Он сослался на то, что «Газпром» через дочернее предприятие контролирует подземные хранилища газа в пяти странах Евросоюза.

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