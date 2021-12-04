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Глава Сахалина сообщил о возможной аренде острова на Курилах датской компанией

Глава Сахалина Лимаренко: компания из Дании хочет арендовать остров Шумшу на Курилах
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в субботу, 4 декабря, рассказал о планах датской компании Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров Шумшу, который относится к Северным Курильским островам.

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Он отметил, что датская компания специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии и планирует производить на острове водород с помощью энергии ветра. Планируемые вложения в проект со стороны потенциального арендатора оцениваются в $2–2,5 млрд.

«Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — приводит слова главы Сахалинской области РБК.

Лимаренко подчеркнул, что Северные Курильские острова не относятся к спорным территориям, поэтому препятствий для построения долгосрочных отношений в энергетической сфере нет.

Произведенный водород Copenhagen Infrastructure Partners планирует продавать в Японию, которая заявляла о большом интересе к этому виду топлива.

Ранее, 26 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение режима свободной таможенной территории на Курильских островах. Бизнес на 20 лет освободят от большинства налогов. По его словам, важно не допустить создания в регионе офшорной зоны. Как добавил Мишустин, на острова могут приехать те, кто хочет минимизировать налоги.

18 октября президент России Владимир Путин поручил принять поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах, до 1 августа 2022 года. Ответственными он назначил Мишустина и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

3 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Льготными условиями смогут воспользоваться и японские инвесторы.

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