Прямой эфир
Мир
Украина за два года приобрела у Турции не менее 10 боевых БПЛА
Мир
Блинкен заверил в отсутствии агрессии к РФ со стороны НАТО
Мир
Захарова раскритиковала слова Блинкена об «агрессивной России»
Мир
В Госдепе поблагодарили РФ и КНР за позицию по ядерной программе Ирана
Мир
Кулеба заявил о готовности Украины к любым форматам переговоров по Донбассу
Общество
Профсоюз призвал шахтеров незамедлительно сообщать об опасных условиях труда
Политика
Встречу Лаврова и Блинкена в США назвали «сердечной и прямолинейной»
Мир
В Германии политику США против «Северного потока — 2» назвали неразумной
Общество
Билеты на все концерты Oxxxymiron раскупили за семь часов
Общество
В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «Омикрон» в 38 странах

Польша потребовала от Еврокомиссии начать расследование против «Газпрома»

Министр климата Польши Москва призвала к антимонопольному расследованию против «Газпрома»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» виноват в росте цен на газ в Европе, следовательно, в отношении российской компании со стороны Еврокомиссии должно быть проведено антимонопольное расследование. Такое заявление сделала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Факт доброй воли: почему «Газпром» не стал перекрывать поставки в Молдавию
По словам источников, Кишиневу может быть выставлен штраф за дополнительную отсрочку платежа

Компания из России якобы занимается манипуляциями на рынке газа и способствует искусственному росту цен на сырье.

«Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями «Газпрома» — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — заявила Москва изданию Biznes Alert в четверг, 2 декабря.

По ее словам, сейчас также создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу.

«В сложившейся ситуации необходимо также незамедлительно предпринять шаги, которые вынудят «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка», — сказала министр.

3 ноября польский журналист Анджей Кублик заявил, что снижение объемов транзита газа в Европу свидетельствует о ненужности газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). По его мнению, «Газпром» таким образом манипулирует ситуацией на мировом газовом рынке, косвенно воздействуя на экономику европейских стран и настроения в обществе.

1 ноября депутат Европейского парламента Богдан Жоньца обвинил ЕК в бездействии в ситуации с ценами на газ на европейском рынке. По мнению парламентария, у этого может быть несколько причин: низкий уровень запасов в хранилищах, отправка СПГ на азиатские рынки и «низкий уровень поставок из России».

22 октября постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов рассказал «Известиям», что критика «Газпрома» неправомерна, поскольку компания полностью выполняет все свои обязательства. Проблема заключается в том, что ЕС уже недостаточно ранее оговоренных объемов, подчеркнул Чижов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021