Польша потребовала от Еврокомиссии начать расследование против «Газпрома»

«Газпром» виноват в росте цен на газ в Европе, следовательно, в отношении российской компании со стороны Еврокомиссии должно быть проведено антимонопольное расследование. Такое заявление сделала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Компания из России якобы занимается манипуляциями на рынке газа и способствует искусственному росту цен на сырье.

«Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями «Газпрома» — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — заявила Москва изданию Biznes Alert в четверг, 2 декабря.

По ее словам, сейчас также создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу.

«В сложившейся ситуации необходимо также незамедлительно предпринять шаги, которые вынудят «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка», — сказала министр.

3 ноября польский журналист Анджей Кублик заявил, что снижение объемов транзита газа в Европу свидетельствует о ненужности газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). По его мнению, «Газпром» таким образом манипулирует ситуацией на мировом газовом рынке, косвенно воздействуя на экономику европейских стран и настроения в обществе.

1 ноября депутат Европейского парламента Богдан Жоньца обвинил ЕК в бездействии в ситуации с ценами на газ на европейском рынке. По мнению парламентария, у этого может быть несколько причин: низкий уровень запасов в хранилищах, отправка СПГ на азиатские рынки и «низкий уровень поставок из России».

22 октября постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов рассказал «Известиям», что критика «Газпрома» неправомерна, поскольку компания полностью выполняет все свои обязательства. Проблема заключается в том, что ЕС уже недостаточно ранее оговоренных объемов, подчеркнул Чижов.