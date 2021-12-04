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Глава МИД Венгрии оценил опыт использования страной «Спутника V»

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал опыт работы с вакциной "Спутник V" очень хорошим
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Венгрия приобрела «очень хороший опыт» применения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто в пятницу, 3 декабря, в интервью Latvijas Radio.

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«У нас со «Спутником» очень хороший опыт работы, его получили более миллиона венгров, и результаты такие же хорошие, как и у других пяти вакцин. Причем все очень эффективны», — отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, глава МИД сообщил, что в стране началось строительство национального завода для производства антиковидных российской и китайской вакцин. Будапешт также ведет переговоры с Москвой об инвестициях для выпуска «Спутника V» в Венгрии.

Ранее, 28 ноября, Сийярто заявил, что вопрос признания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» является политическим и идеологическим. По его словам, западноевропейские коллеги при встрече с ним лично утверждают, что российская вакцина от коронавируса эффективна и хорошо работает, однако «на публике ведут себя совершенно иначе».

Также Сийярто подчеркнул, что Венгрия смогла открыть свои границы и восстановить пострадавшую от пандемии экономику на два месяца раньше других стран после одобрения Будапештом «Спутника V». Кроме того, министр напомнил, что сделал прививку от COVID-19 российской вакциной.

25 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что «Спутник V» показал лучшую эффективность по анализу полного курса вакцинации в Венгрии — 85,7%.

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