Власти региона Германии поддержали СП-2 и раскритиковали санкции США

Власти региона ФРГ поддержали российский газопровод «Северный поток — 2», несмотря на санкции США. Речь идет о земле Мекленбург — Передняя Померания, передает телеканал «Известия». Премьер-министр Мануэла Швезиг раскритиковала подготовку санкций США в отношении компаний, принимавших участие в проекте. Власти региона поддерживают ввод газопровода в эксплуатацию. Швезиг призвала не смешивать строительство с внешней политикой. Премьер напомнила, что проект одобрен на международном уровне.

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