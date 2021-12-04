Боец ММА Шлеменко прокомментировал заезд в Лефортовском тоннеле

Боец ММА Александр Шлеменко назвал снятый на камеру заезд представителя поп-ММА Чоршанбе Чоршанбиева в Лефортовском тоннеле неумным поступком. Такое мнение он высказал в беседе с РЕН ТВ в субботу, 4 декабря.

«Точно не умный поступок снимать это все и выкладывать, улики против себя. Ему сложно права сдать что ли. А так я же не знаю, насколько он хороший водитель. Если он хорошо ездит, то это одна проблема, если ездить не умеет, то большой риск на дороге», — отметил спортсмен.

Шлеменко подчеркнул, что самое главное, чтобы водитель был трезвым, потому что самое опасное на дорогах — это пьяные за рулем.

По его словам, в последнее время появилось много людей, которые себя за рулем снимают, выкладывают это, подавая плохой пример молодежи.

«Это отрицательный момент. Надо ужесточить наказание за съемки, а также за пропаганду такого поведения на дорогах», — заключил боец.

Ранее 3 декабря Главное управление МВД РФ по Москве опубликовало кадры задержания Чоршанбиева. По данным полиции, у спортсмена не было действительного на территории России водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Задержание произошло после публикации видео, на котором спортсмен на Toyota Camry едет по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила.

Позже в тот же день сам Чоршанбиев записал видеообращение, в котором заявил, что находится на свободе и едет домой, а данные о задержании устарели. Поп-ММА боец призывал обращаться за верными данными к своему менеджеру.