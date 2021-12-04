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Несколько человек застряли в горящем доме в Москве

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Несколько человек оказались заблокированы в горящем жилом доме в Москве. Об этом стало известно в субботу, 4 декабря.

Инцидент произошел на Вешняковской улице, где загорелся шестой этаж, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Несколько жильцов просят о помощи.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводится эвакуация дома.

Площадь и причину возгорания предстоит установить.

2 декабря пожар произошел в помещении на первом этаже жилого здания на севере Москвы. В ходе тушения возгорания были спасены девять человек. Инцидент произошел на первом этаже жилого здания по адресу: улица Верхнелихоборская, дом 8.

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